В Алтайском крае проходит донорская акция

К донации допускаются люди, не имеющие противопоказаний по здоровью, старше 18 лет и весом более 50 кг.

Cегодня, 13 апреля, краевая акция «Стань Донором. Спаси Жизнь!» пройдет в Камне-на-Оби. А с 19 по 23 апреля акция пройдет в Барнауле.

Инициаторами этой акции в Алтайском крае десять лет назад стали студенты Алтайского государственного технического университета им.И.И. Ползунова. Позже их инициативу поддержали студенты филиалов АлтГТУ в Бийске и Рубцовске. А в этом году впервые к акции присоединятся жители Камня-на-Оби. Кровь можно будет сдать с 8:30 до 12:00 в мобильном комплексе по сдаче крови на территории Каменской детской школы искусств.

Акция уже прошла в Бийске и Рубцовске. Около 500 человек смогли сдать кровь. К донации допускаются люди, не имеющие противопоказаний по здоровью, старше 18 лет и весом более 50 кг. «Для Алтайского края эта акция стала традиционной и проходит дважды в год – весной и осенью. Отрадно, что в этом году жители Камня-на-Оби могут к ней присоединиться. От имени организаторов благодарю администрацию Бийска и Рубцовска, всех доноров за участие в акции. Особо отмечу студентов Бийского технологического института и Рубцовского индустриального института, которые стали волонтерами акции и помогали медицинскому персоналу качественно организовать весь процесс», - рассказывает начальник управления внеучебной работы АлтГТУ Иван Огнев.

К донации допускаются люди, не имеющие противопоказаний по здоровью, старше 18 лет и весом более 50 кг.

После сдачи крови доноры получили приятные бонусы: компенсация на питание, сувениры с символикой акции, подарки от партнеров, а также им полагается дополнительный выходной день к отпуску и учебе.

Акцию проводит Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, Алтайский региональный общественный фонд благотворительных и социальных программ «Звездный свет» при поддержке Министерства образования и науки Алтайского края, первичной профсоюзной организации студентов АлтГТУ, Алтайского краевого центра крови, Союза машиностроителей России.

Проект «Стань Донором. Спаси Жизнь!» реализуется в крае с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Официальная группа акции Вконтакте.