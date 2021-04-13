На Алтае произошло лобовое столкновение школьного автобуса и легкового автомобиля

Никто не пострадал. Фото: СУ СК по Республике Алтай

На Алтае произошло лобовое столкновение школьного автобуса с деть-ми. ДТП произошло 10 апреля около 7.30 утра на автодороге «с. Балыктуюль – с. Акташ» в районе Красных ворот. Об этом сообщает республиканский следственный комитет.

- На расстоянии около 8 км от села Акташ водитель Улаганской детской юношеской спортивной школы, управляя автомобилем «ГАЗ-322132», в кото-ром находилось 10 несовершеннолетних детей и тренер, выехавших для уча-стия в турнире по настольному теннису в с. Онгудай, не справился с управле-нием, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с дви-жущимся ему на встречу легковым автомобилем «ВАЗ-21102», - пишет СК.

К счастью, никто не пострадал. По факту ДТП с участием несовершенно-летних началась проверка.