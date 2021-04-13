Барнаулец увел с карты шефа 56 тысяч рублей

Его отправили в колонию. Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаулец летом 2020 года увел с карты шефа 56 тысяч рублей. Он устроился на работу к индивидуальному предпринимателю в качестве разнорабочего. О случае рассказала старший помощник прокурора Ленинского района Ольга Ананина.

- Рработодатель выдал ему свою банковскую карту, на которую он получал заработную плату. Через пять дней работы злоумышленник случайным образом узнал, что к расчетному счету карты, которая находилась в его пользовании, привязана еще одна карта, на которой находились 156 000 руб. Воспользовавшись случаем, молодой человек беспрепятственно перевел деньги в размере 56 000 рублей на банковскую карту, оформленную на его имя, - сообщает специалист.

В дальнейшем молодой человек устроился на другую работу грузчиком. Получив заработную плату, он напросился к напарнику переночевать. Проснувшись рано утром, когда хозяин квартиры еще спал, злоумышленник достал из кармана брюк напарника заработанные им 4 000 рублей и ушел. Однако далеко ему уйти не удалось, поскольку был задержан сотрудниками полиции по имеющейся ориентировке.

В ходе предварительного расследования молодой человек вину признавал частично, поясняя о том, что взял у индивидуального предпринимателя честно заработанные им деньги.

По результатам рассмотрения уголовного дела, виновный осужден по совокупности преступлений к 1 году 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.