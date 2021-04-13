В Барнауле пройдут продовольственные ярмарки

Ярмарка Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в ближайшую субботу, 17 апреля, состоятся продовольственные ярмарки. На них можно будет купить товары по сниженным ценам. Об этом сообщает мэрия.

- Широкий ассортимент продовольственных товаров предложат предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Барнаула, а также производители из других муниципальных образований Алтайского края, - сообщает пресс-центр администрации.

Традиционно на ярмарках можно купить мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы; растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, муку и крупы, сахар, яйцо, фрукты и т.д. Площадки будут работать с 10 утра до 14 часов.