В Барнауле родителей предупредили о снижении температуры в детсадах из-за аварии на ТЭЦ-2

Из-за обрушения части трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле ввели режим повышенной готовности Фото: пресс-службы администрации Барнаула

11 апреля в Барнауле частично обрушилась часть дымовой трубы ТЭЦ-2. В зону аварии, в том числе, попали социальные учреждения. В некоторых детсадах родителей попросили взять с собой теплые вещи, если в помещениях станет холоднее, сообщает “Толк”.

– Уважаемые родители! В связи с аварийной ситуацией на ТЭЦ-2 просим принять во внимание, что к утру возможно снижение температуры воздуха в помещениях детских садов. Возьмите с собой теплые вещи для детей, – такие сообщения пришли родителям дошкольников от администраций детсадов в районе улиц Попова, Гущина, Озерная и микрорайона Поток.

Напомним, из-за обрушения части трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле ввели режим повышенной готовности. Такое решение было принято на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

По итогам совещания мэр Вячеслав Франк дал поручение проводить мониторинг температуры в помещениях социальных учреждений и многоквартирных домах. Особое внимание уделить учреждениям здравоохранения. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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