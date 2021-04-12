Прокуратура проводит проверку по факту обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле

Инцидент произошел в воскресенье, 11 апреля. Фото: прокуратура АК

Прокуратура Алтайского края проводит проверку по факту обрушения части трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле. Инцидент произошел в воскресенье, 11 апреля.

- В вечернее время на Барнаульской ТЭЦ-2, владельцем которой является АО «Барнаульская генерация», обрушилась дымовая труба. При крушении упавшие части дымовой трубы повредили систему топливоподачи, вследствие чего подача твердого топлива к котлам была прекращена, - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Теплоэлектроцентраль-2 – это один из самых крупных объектов теплоснабжения в краевой столице. В зону обслуживания входят 103 образовательных организации, 23 медучреждения, 555 административных зданий, 220 частных домов и 216 многоэтажек. В связи с этим ведомство проверит, не нарушились ли права потребителей на надлежащее качество услуг.

Напомним, труба эксплуатировалась с 1959 года. В последний раз её обследовали в 2020 году: эксперты заключили, что она могла бы проработать еще 17 лет.

Как сейчас выглядит ТЭЦ-2, смотрите в нашем фоторепортаже.

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