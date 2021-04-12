Два человека пострадали в жестком ДТП с автобусом в Барнауле

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Toyota Sprinter и 49-летняя пассажирка этой иномарки Фото: ГИБДД Барнаула

В Барнауле днем в понедельник, 12 апреля, столкнулись автобус и легковушка. В ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.

– Авария произошла в 12:05 на Змеиногорском тракте, в районе дома № 49. Сотрудники Госавтоинспекции Барнаула незамедлительно прибыли на место дорожно-транспортного происшествия, – подчеркнули в ведомстве.

Предварительно установлено, что 52-летний водитель Toyota Sprinter поворачивал налево на нерегулируемом перекрестке и не уступил дорогу автобусу Hyundai County, произошло столкновение. Маршрутка ехала по равнозначной дороге со встречного направления прямо. За рулем находился 51-летний мужчина.

ДТП в Барнауле 12 апреля Фото: ГИБДД Барнаула

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Toyota Sprinter и 49-летняя пассажирка этой иномарки. Им оказали помощь в горбольнице №1, госпитализировали. Полицейские проводят проверку по факту этой аварии.