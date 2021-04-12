Мужчина напал на офис микрозаймов в Барнауле

По информации очевидцев, мужчина взял деньги и скрылся Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле утром 12 апреля неизвестный мужчина напал на офис микрозаймов по адресу Антона Петрова. Об этом сообщают очевидцы в группе “Инцидент Барнаул”.

– Неизвестный мужчина под угрозой ножа похитил денежные средства в сумме 20 тысяч рублей. После скрылся на автобусе 53 маршрута. На месте происшествия работает полиция, – пишут очевидцы.

В сети появилось видео нападения. На кадрах видно, что в офис заходит мужчина, а затем говорит сотруднице офиса держать руки на столе и не дергаться.

– Я ковидный мне терять нечего, – утверждает нападавший.

После этого он требует деньги из сейфа, а затем отвернуться к стене и считать до 20.

– Не переживай, не будешь дергаться – ничего не будет, – сказал мужчина и скрылся.

По информации очевидцев, подозреваемому на вид 35-40 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения. Он был одет в темную куртку, черную шапку с отворотом, синие джинсы, черные ботинки.