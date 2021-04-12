Команды студентов - подопечных Алтай-Кокса вышли в финал международного инженерного чемпионата

Команда Заринского политехнического техникума Фото: предоставлено пресс-службой

Студенты Заринского политехнического техникума, образовательного партнера Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК), стали финалистами младшей лиги международного чемпионата «Metal Cup» по решению инженерных кейсов.

В финале заринская команда будет соревноваться с представителями ссузов страны, в том числе Губкинского Горно-Политехническиого Колледжа, Старооскольского индустриально-технологического техникума и Оскольского политехнического колледжа СТИ НИТУ МиСиС. Представители еще одного вуза-партнера Алтай-Кокса - Кузбасского ГТУ – также вошли в финал чемпионата, который пройдет в Екатеринбурге в очном формате.

Финалистов определили в рамках отборочного этапа - корпоративного студенческого чемпионата «РазРеши-2021». Его участниками стали студенты 32 образовательных организаций из 19 городов России в возрасте от 16 до 30 лет. Они решали кейс, который требовал оценить реальную производственную ситуацию и предложить наиболее эффективное решение поставленной задачи.

Работу команд на отборочном этапе сопровождали наставники от НЛМК. Экспертная комиссия из представителей комбината и преподавателей учебных заведений оценивала результаты команд по итогам онлайн-презентаций.

Metal Cup - международный студенческий чемпионат по решению инженерных кейсов. Он нацелен на поддержку талантливой молодежи, создание условий для профессионального развития, адаптации студентов к профессиональной деятельности. С 2015 года его участниками стали более 8000 участников из 15 стран мира, которые разработали более 1000 проектных решений ключевых отраслевых задач.