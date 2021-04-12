В Барнауле подвели итоги конкурса «Воспитатель года Алтая - 2021»

Теперь Наталья Шевченко будет представлять Алтайский край на Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России». Фото: минобр региона

В Барнауле состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов регионального профессионального конкурса «Воспитатель года Алтая». Об этом сообщает пресс-служба министерства и образования и науки Алтайского края.

– Победителем конкурса стала Наталья Шевченко, воспитатель гимназии № 1 Бийска. Помимо ленты победителя, Наталья Геннадьевна получила диплом и премию губернатора региона в размере 200 тысяч рублей, – добавили в минобре.

Теперь Наталья Шевченко будет представлять Алтайский край на Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России».

– Очень приятно было участвовать, а победить – неожиданно, приятно и волнительно, – поделилась впечатлениями Наталья Геннадьевна.

Второе место в конкурсе «Воспитатель года Алтая»заняла Татьяна Казанцева, воспитатель детского сада общеразвивающего вида № 12 «Колокольчик» Заринска. На третьем месте – Наталья Клабукова, воспитатель детского сада № 196 Барнаула. Эти лауреаты получат денежные премии 60 тысяч и 40 тысяч рублей соответственно.