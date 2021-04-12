Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 12 апреля 2021 года составило 2826

За сутки умерли 11 человек с коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 12 апреля скончались 2826 человек с коронавирусом, в том числе 1940 случаев от COVID-19, 886 случай – иные причины смерти. Об этом сообщает краевой оперативный штаб.

– За минувшие сутки умерли 11 человек с коронавирусом. Все они скончались из-за COVID-19, – отметили в оперштабе.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 48205, в том числе 3317 детей.

Из общего числа заболевших 478 случаев – завозные, в том числе 197 – из-за рубежа; 29332 случая – по контакту с ранее заболевшими. Из 48205 заболевших: 12733 – у больных внебольничной пневмонией, 27685 – у заболевших ОРВИ, в 7787, случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше с каждым днем. Их уже 43203 человек, из них за прошедшие сутки вылечился 61 пациент.