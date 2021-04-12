Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 12 апреля 2021 года составило 48205

Выздоровевших также становится больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 12 апреля 2021 года выросло на 81 человека и составило 48205 случаев инфицирования, в том числе 3317 детей. Об этом пишет оперштаб региона

- Новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 24, Рубцовск – 13, Бийск – 10, Поспелихинский район – 7, Михайловский район – 4, Калманский, Павловский районы – по 3 заболевших, Бийский, Кулундинский, Солтонский, Табунский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Алейск, Камень-на-Оби, Славгород, Егорьевский, Ельцовский, Завьяловский, Крутихинский районы – по 1 заболевшему, - рассказали в оперштабе.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 925 человек. Кроме того, 319 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 212, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 84

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно увеличилось на 61 человека. Всего вылечившихся – 43203.

В крае на коронавирус обследовали более 1,3 млн человек.