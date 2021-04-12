В Алтайском крае ограничат движение из-за военных колонн

Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем в понедельник, 12 апреля, на одном из участков дороги в Алтайском крае ограничат движение. Это связано с плановым перемещением военных колонн, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

– Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке, – добавляют в ведомстве.

С 14 до 16:30 часов движение для всех видов транспорта ограничат на следующем участке:

– Дорога «н.п. Бобровка – а/д «Фирсово-Бобровка–Рассказиха» – н.п. Фирсово – а/д «Подъезд к с. Фирсово» – а/д Р-256 «Чуйский тракт» - н.п. Б.Ключи».