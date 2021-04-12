Погода в Алтайском крае 12 апреля 2021 года: потепление до +20 градусов

В крае будет дуть северо-восточный ветер, 2-7 м/с. Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Алтайском крае 12 апреля 2021 года будет теплой. Воздух прогреется до +10...+15 градусов. Местами по югу возможна жара до +20 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

- В регионе днем 12 апреля будет без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, - рассказали синоптики.

В Барнауле днем в понедельник столбик термометра покажет +13...+15 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.