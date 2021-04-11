Колонна новосибирских спасателей будет помогать Алтайскому краю в борьбе с паводком

Всего в край приедут 40 спасателей из Новосибирска Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Сегодня, 11 апреля, 40 спасателей из Новосибирской области приедут в Алтайский край для помощи в борьбе с паводком. Как сообщили в пресс-службе регионального главного управления МЧС, вместе с личным составом прибудет и техника.

- В случае ухудшения паводковой обстановки аэромобильная группировка чрезвычайного ведомства готовы оказать необходимую помощь населению и краевым властям. Для проведения работ у спасателей на вооружении имеется 14 единиц современной спасательной техники, в том числе плавсредства и беспилотные авиационные системы, а также мотопомпы, оборудование и снаряжение для проведения всех необходимых мероприятий и палаточный городок для обеспечения жизнедеятельности личного состава в автономном режиме, - отметили в управлении.

Это не первый опыт привлечения сил из других регионов. Так, ранее специалисты Сибирского спасательного центра МЧС мониторили затороопасные участки на реке Бия в Красногорском и Бийском районах с помощью беспилотников. Фото и видео с техники помогут спрогнозировать ситуацию и повысить эффективность реагирования.

Напомним, в настоящее время в Алтайском крае подтоплено 14 жилых домов. Сложная паводковая ситуация наблюдаются в нескольких районах.

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