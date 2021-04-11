Школьный автобус с детьми попал в аварию на Алтае

Авария произошла у Красных ворот. Фото: Новости Горного Алтая

Утром 10 апреля школьный автобус с детьми попал в аварию в Республике Алтай. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, никто из пассажиров не пострадал.

- Автобус перевозил 10 детей и педагога из села Улаган Улаганского района в Онгудайский район для участия в турнире по настольному теннису, - отметили в прокуратуре.

Все произошло около 07:30 в районе Красных ворот. Автобус, перевозивший детей, столкнулся с автомобилем, ехавшим навстречу. Теперь ведомству предстоит провести проверку исполнения федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

- Ход и результаты проверки на контроле прокуратуры Республики Алтай, - добавили в ведомстве.

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