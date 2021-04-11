В Алтайском крае скончались еще 12 зараженных ковидом пациентов

925 человек с ковидом и 305 с пневмонией продолжают лечение в госпиталях Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным на утро 11 апреля в Алтайском крае скончались еще 12 пациентов, у которых бал обнаружен ковид. Как сообщили в краевом оперштабе, общее число умерших увеличилось до 2815 человек.

- Умерло 2 815 человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 929 человек; иные причины смерти – 886 человек, - отметили в штабе.

Также за сутки выявили еще 83 случая заражения новой инфекцией, 42 – выздоровления. Общая статистика выглядит следующим образом:

- 48 124 заболевших;

- 43 142 выздоровевших;

- 925 человек с ковидом и 305 с пневмонией продолжают лечение в госпиталях;

- 216 тяжелобольных, 83 из них подключены к ИВЛ;

- 12 бессимптомников и 125 пациентов с пневмонией наблюдаются амбулаторно.

Обследовано на коронавирус уже больше 1,3 млн человек. Привито от ковида 74868 человек, еще больше 51 тысячи жителей края получили пока только первую прививку.