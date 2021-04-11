Хоккеисты и болельщики сразятся на финальном матче сезона в Барнауле

Спортсмены клуба «Динамо-Алтай» сразятся с болельщиками Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В воскресенье, 11 апреля, в Барнауле пройдет заключительный матч хоккейного сезона 2020/2021. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, спортсмены клуба «Динамо-Алтай» сразятся с болельщиками.

- Все гости праздника смогут пообщаться с игроками главной краевой команды, сфотографироваться с ними и получить автографы. Также на закрытии хоккейного сезона выступит группа Владимира Кислова, - отметили в мэрии.

Праздник стартует на льду «Титов-Арены» по адресу пр. Социалистический, 93 в 17:45. Вход для всех бесплатный, но зрителей просят помнить про требования эпидемиологической безопасности и соблюдать масочный режим.