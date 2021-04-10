В ленточном бору под Барнаулом поставят беседки и скамейки

Пока неизвестно, где именно обустроят места для отдыха. Фото: Дмитрий Борецкий

В ленточном бору под Барнаулом создадут шесть мест для отдыха. Об этом сообщает «Банкфакс». Работы администрация краевой столицы включила в тендер по охране воспроизводству и облагораживанию городских лесов.

Территорию облагородят беседками и скамейками. Также в этих зонах поставят туалетные кабинки и мусорные контейнеры. Правда, пока неизвестно, где именно обустроят места для отдыха.

Исполнителю работ необходимо будет вырубить старые и больные деревья, посадив на их место новые, а также провести мероприятия по пожарной безопасности.

Начальная максимальная стоимость тендера составляет 5,4 млн рублей. Все работы должны сделать до конца 2021 года.