На берегу реки Пивоварка в Барнауле обнаружили труп неизвестного мужчины

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу Фото: Олег УКЛАДОВ

10 апреля утром возле реки Пивоварка в Барнауле нашли труп мужчины. Об этом сообщают в паблике «Инцидент Барнаул». В региональном Следкоме подтвердили данную информацию.

– Следственными органами СК России по Алтайскому краю проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины в районе реки Пивоварка. Следователем проведён осмотр места происшествия, устанавливается его личность,– прокомментировали происшествие в пресс-службе краевого СК.

При осмотре на теле мужчины не обнаружили никаких видимых телесных повреждений. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах он погиб и как его труп оказался в реке. Для установления причины смерти следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам ее проверки будет принято процессуальное решение.