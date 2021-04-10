В Барнауле начали строить дом с двухэтажными пентхаусами

ЖК строят на ул. Партизанской. Фото: Алтайский портал недвижимости

В Барнауле на ул. Партизанской, 175 начали строить новый жилой комплекс. Об этом сообщает Алтайский портал недвижимости.

– На участке предусмотрено возведение двух свечек в 18 и 25 этажей. Интересно, что во второй башне на последних уровнях разместились двухэтажные пентхаусы со свободной планировкой, в которых можно обустроить как минимум по семь комнат, – сообщают на портале.

Общая площадь комнат достигает 200-230 кв. м. Правда, таких квартир в доме будет лишь две. Остальные будут с более привычными площадями. В основном, это однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Всего планируется 257 квартир, в них смогут проживать 642 человека

Для автовладельцев в доме предусмотрели подземную парковку. Ее вместимость – 182 места. Также в цоколе обустроят индивидуальные кладовые для жильцов.