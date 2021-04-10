Пожар в Барнауле 9 апреля 2021 года: площадь возгорания составила около 1200 квадратных метров

Горели складские помещения. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле ликвидировали крупный пожар, который произошел 9 апреля 2021 года. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

– В 21:14 поступила информация о пожаре по улице Власихинская, 177. Силы и средства барнаульского пожарно-спасательного гарнизона выехали на сообщение о пожаре в складском помещении. По прибытию на место выяснилось, что горит кровля одноэтажного складского здания, каркасно-металлического. Тушение осложняла большая пожарная загрузка. На месте происшествия произошло обрушение кровли строения, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Зарево пожара оказалось видно из разных концов города. Чтобы потушить огонь, понадобилось 150 человек и 49 единиц техники. Общая площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.