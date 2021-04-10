Столбик термометра на выходных поднимется до +17 на Алтае

Местами воздух прогреется до +17. Фото: Олег УКЛАДОВ

На этих выходных, 10 и 11 апреля, в Алтайском крае заметно потеплеет. Столбик термометра местами поднимется до отметки +17. Подробнее о прогнозе погоды рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В субботу, 10 апреля, в регионе прогнозируется +5, +10 градусов. Местами столбик термометра поднимется до +15. Несмотря на высокие температуры, местами на дорогах сохранится гололедица. Осадков не предвидится. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 14-19 м/с.

В воскресенье, 11 апреля, В Алтайском крае станет еще теплее. Столбик термометра покажет +7, +12 градусов, местами воздух прогреется до +17. Без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.