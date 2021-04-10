Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 10 апреля 2021 года составило 48041

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 10 апреля 2021 года выросло на 85 человек и составило 48041 случай инфицирования. Об этом сообщает оперштаб региона.

Новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 26, Бийск – 11, Рубцовск – 10, Кулундинский район – 6, Бийский район – 5, Алейск, Новоалтайск, Славгород, Табунский район –по 3 заболевших, Камень-на- Оби, Волчихинский, Завьяловский, Залесовский, Зональный, Ключевской, Михайловский, Новичихинский, Павловский, Родинский, Романовский, Тогульский,Топчихинский, Чарышский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 924 человека. Кроме того, 294 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 216, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 85.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет. За минувшие сутки оно увеличилось на 92 человека. Всего вылечившихся – 43100.