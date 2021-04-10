Набережную Оби достраивают в Барнауле

На набережной отремонтируют участки в 50 метров по обе стороны от крайних выступающих частей Нового моста, а также подмостовую зону Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле специалисты возобновили работы по благоустройству набережной Оби. Об этом пишет «Политсибру» со ссылкой на минтранс Алтайского края.

На набережной отремонтируют участки в 50 метров по обе стороны от крайних выступающих частей Нового моста, а также подмостовую зону.

В этом году у набережной появится освещение по обе стороны пешеходной зоны, перильные ограждения у воды, лавочки и беседки. Также рабочие приведут в порядок тротуар и лестницы с моста, заменят участков асфальтобетонного покрытия. Кроме того, обновят конусную часть переправы, между этим участком и набережной посеют траву.

На набережной Фото: Олег УКЛАДОВ

Завершить благоустройство планируют к концу сентября. Общая стоимость работ составляет 65,6 млн рублей.