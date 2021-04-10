Жительницу Алтая обманули на 150 тысяч рублей при продаже дома

Полицейские ищут мошенницу Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Ключевского района Алтайского края хотела продать дом через интернет, но наткнулась на мошенников и потеряла крупную сумму. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Женщина разместила объявление о продаже дома на одном из сайтов в интернете. Вскоре ей позвонила незнакомка, которая рассказала, что посмотрев фотографии жилища, решила его купить. Звонившая добавила, что пока не может приехать сама, но готова перевести задаток.

Жительница Алтая поверила женщине и продиктовала номер банковской карты. После этого по просьбе лжепокупательницы прошла к банкомату, где под диктовку выполнила операции. В итоге с карты исчезли 150 тыс. рублей. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Женщине грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей либо лишение свободы до шести лет.

– Полицейские призывают граждан быть бдительными при совершении сделок через Интернет. Не следует доверять сомнительным звонкам и сообщениям. Ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать свои личные данные незнакомым лицам. А также проводить под диктовку банковские операции, – резюмировали в ведомстве.