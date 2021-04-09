В алтайском селе житель гонял жену по деревне, стреляя в воздух

По факту возбудили уголовное дело. Фото: Олег УКЛАДОВ

В селе Кебезень Республики Алтай житель гонял жену по деревне, стреляя в воздух. Нетрезвый мужчина поссорился с соседями и свою злость решил выместить на супруге, сообщает в пятницу, 9 апреля, региональное управление МВД.

- В дежурную часть обратилась жительница села, которая сообщила, что в ограде соседнего дома 50-летний сельчанин угрожает расправиться с супругой и стреляет в воздух, - пишет ведомство.

Как оказалось, сельчанин сходил в баню, где взял охотничье ружье ИЖ-18, оставшееся от покойного родственника супруги, и стал угрожать жене. Сначала мужчина выстрелил в стену, а затем ударил жену прикладом по лицу.

Женщине удалось выбежать на улицу и спрятаться у соседей, которые и вызвали полицию. С места преступления были изъяты и направлены на экспертизу 6 гильз 20 калибра, а также незаконно хранившееся ружье. Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.119 УК РФ «Угроза убийством».