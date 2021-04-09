За день в Алтайском крае от ковида привились 5 тысяч человек

Вакцинация от ковид. Фото: Олег УКЛАДОВ

За день в Алтайском крае от ковида привились сразу 5 тысяч человек. Объем прошедших вакцинацию увеличился почти в два раза, сообщает в пятницу, 9 апреля, краевой минздрав.

- В настоящее время прививается свыше 120 тысяч человек. Если ранее медорганизации прививали по 2500 человек, то за последние сутки прививку против коронавирусной инфекции поставили 5047 человек. Достичь данного результата удалось благодаря активной работе медорганизаций на местах, - сообщает ведомство.

Людей прививают в районных больницах, где работают сразу несколько кабинетов, удаленных селах задействованы мобильные ФАПы. Поставить прививку в первую очередь приходят пожилые люди. Таких в крае более 65 тыс. человек. Среди них 160 человек старше 90 лет.