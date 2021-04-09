От ковида привились 120 тыс. человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

За сутки в Алтайском крае скончались 12 пациентов с COVID-19. Оперативные данные по состоянию на 8 апреля, опубликовал штаб по коронавирусу. Общее число умерших за время пандемии ковида составило 2 791.

- В тяжелом состоянии находятся 217 человек, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 88. За минувшие сутки в крае зарегистрировано 83 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией, - сообщает штаб.

Сейчас в крае продолжается прививочная кампания. Вакцину от ковида поставила почти 121 тыс. человек. Около 47 тыс. человек получили первую прививку; 74 тыс. человек полностью привиты (получили две прививки).