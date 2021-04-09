В правительстве объяснили рост цен на яйца в Алтайском крае

Стоимость яиц выросла на 70%.

В краевом правительстве попытались объяснить рост цен на яйца в Алтайском крае. Стоимость подскочила до 70% по сравнению с прошлым годом. Это объясняют увеличением цен на корм, сообщает правительство региона.

- В существующей рыночной ситуации на рост себестоимости повлияло повышение цен на зерно, ветпрепараты и другие составляющие, - сообщают чиновники.

Губернатор даже съездил на самую крупную в крае птицефабрику «Комсомольская» Павловского района, чтобы разобраться в ситуации. Там рост цен на яйца объяснили приближением пасхальных праздников (что странно, потому что цены, по наблюдениям горожан, начали расти еще осенью). Кроме того, на себестоимости сказалось увеличение затрат на корма, упаковочные материалы и другие материально-технические ресурсы.

Напомним, ранее в Барнауле решили поднять цены на проезд. Об этом просили перевозчики, аргументируя необходимостью помощи от властей в виде субсидий, льгот на покупку транспорта или увеличение компенсации за проезд льготников. Пока вопрос решился за счет кармана жителей, а на будущее запланировали масштабную транспортную реформу и ввести систему брутто-контрактов. Предполагается, это поможет решить проблему.