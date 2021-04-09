В Барнауле стартовал поэтический проект «Твой почерк»

Кастинг на проект «Твой почерк» стартует в Барнауле 24 апреля. Новый поэтический проект создан группой творческих молодых людей на базе Крепостного театра и будет длиться до конца мая. Об этом «КП-Барнаул» сообщила Наталья Потравная, одна из организаторов действа.

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- Мы хотим создать «платформу» для развития и самовыражения поэтов в Алтайском крае, - говорит Никита Лукин, также один из организаторов проекта «Твой почерк». - Чтобы люди по-другому взглянули на современную поэзию - в самых непривычных для нее проявлениях! Ребята выступят с командой в Крепостном театре и индивидуально - в баре Горький. Всех ждут сувениры и членство клуба проекта «Твой почерк». Финалисты получат главные призы от наших партнеров.

Организаторы обещают интересные тренинги и мастер-классы от профессионалов, яркие выступления поэтов и музыкантов. Желающим принять участие в проекте нужно отправить организаторам видео со стихотворением длительностью одна минута. После этого (24 апреля) наставники проекта отберут 40 лучших кандидатов и сформируют 4 команды по 10 участников. У каждой команды будут два куратора, отвечающих за ее общий дух, ее развитие, организацию и продвижение. В финале ребята (10 финалистов) представят в театре интересные поэтические спектакли. Проект не коммерческий.

Адрес мероприятия: Крепостной театр, ул. Кирова 51-а г. Барнаул. Контактный телефон 8-962-792-32-48.