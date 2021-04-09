Дело барнаульского экс-чиновника Андрея Овсянникова направят в суд

Андрей Овсянников

Дело экс-главы Октябрьского района Барнаула Андрея Овсянникова направят в суд. Уже утверждено обвинительное заключение, сообщает краевая прокуратура в пятницу, 9 апреля. Дело будет рассматривать Железнодорожный районный суд Барнаула.

По данным надзорного ведомства, его будут судить по обвинению в преступлении, которое он совершил в 2017-2018 годах. Тогда Овсянников занимал пост главы Лебяжинской сельской администрации Центрального района Барнаула.

- По версии следствия, глава сельской администрации при пособничестве своего сотрудника заключал с индивидуальным предпринимателем контракты о выполнении работ по благоустройству, ремонту помещений и очистке «Лебяжинского озера». При этом работы выполнялись силами подчиненных работников или не производились вовсе, -сообщает прокуратура..

В поселке планировалось построить дамбу на озере. На это из бюджета выделили 450 тысяч рублей. Ни провели ее по документам, а по факту сооружение не возводилось, и деньги, выделенные государством, похищены.

Сейчас он находится в СИЗО, на его имущество наложен арест.