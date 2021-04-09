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Общество9 апреля 2021 8:04

Студенты АлтГТУ вышли в полуфинал международного чемпионата CASE-IN

В отборочном этапе участвовали 13 команд Алтайского государственного технического университета и Рубцовского индустриального института АлтГТУ
Александра Сапожкова
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Победители финального этапа получат ценные призы, возможность принять участие во всероссийских отраслевых летних форумах

Победители финального этапа получат ценные призы, возможность принять участие во всероссийских отраслевых летних форумах

Фото: предоставлено пресс-службой

Студенты Алтайского государственного технического университета им.И.И. Ползунова приняли участие в отборочном этапе Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» по направлению «Электроэнергетика». В отборочном этапе участвовали 13 команд Алтайского государственного технического университета и Рубцовского индустриального института АлтГТУ.

Каждая из команд-участниц получила задание-кейс, посвящённое единой теме чемпионата «Устойчивое развитие». Задача, поставленная перед командами – придумать концепцию в рамках заданной темы «Активные энергетические комплексы» и презентовать ее.

Экспертами выступили специалисты крупнейших энергетических компаний страны. Первое место и путёвку в полуфинал чемпионата завоевала команда студентов кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» АлтГТУ «Путь кабелей» в составе Ильи Павличенко, Матвея Пестова и Ангелины Лавринец. Серебряные награды и место в полуфинале получила команда «Линии без потерь» кафедры «Электрификация производства и быта» АлтГТУ, в которую вошли Дарья Мазур, Роман Миллер и Арина Петрова.

Команда кафедры «Электротехника и автоматизированный электропривод» «Демокрит» получила бронзовые награды отборочного этапа. Участники команды: Вячеслав Возов, Артем Есин, Никита Логвиненко и Елизавета Рязанова. Команды получили Благодарственные письма организаторов чемпионата и дипломы победителей и призеров отборочного этапа. Награды вручил проректор по непрерывному образованию АлтГТУ Станислав Хомутов. Он поздравил ребят с победой в отборочном этапе и отметил важность участия в чемпионате:

«Наш университет и наши студенты в пятый раз участвуют в чемпионате и несколько лет подряд выходят в финал чемпионата «CASE-IN». Это хороший практический опыт для вас, возможность приобрести новые знания, получить советы экспертов – топ-менеджеров ведущих российских промышленных компаний».

Полуфинал чемпионата среди команд СФО состоится 14 апреля в дистанционном формате. Финал Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» традиционно пройдет очно в Москве и соберёт лучшие студенческие инженерные команды вузов из России и стран СНГ. Победители финального этапа чемпионата получат ценные призы, возможность принять участие во всероссийских отраслевых летних форумах, а также смогут пройти практику в ведущих компаниях отрасли.

Чемпионат «CASE-IN» https://case-in.ru – крупнейшее практико-ориентированное соревнование в России и странах СНГ по решению инженерных кейсов, посвящённых реальным производственным проблемам и разработанным по материалам отраслевых предприятий. Соревнования проходят в восьми отраслевых направлениях: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия, цифровой атом, электроэнергетика и новое направление «проектный инжиниринг».

Чемпионат входит в платформу АНО «Россия страна возможностей» и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и в соответствии с планом мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации №366-р от 5 марта 2015 г.

Образование