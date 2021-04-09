Акция пройдет 12 апреля. Фото: пресс-службы телеканала ТНТ, г.Барнаул

Барнаульцы смогут сделать бесплатный рентген челюсти. Таким необычным способом жителям краевой столицы предлагаются подготовиться к премьеру комедии, которая заставляет улыбаться во все 32 зуба – новому сериалу «Милиционер с Рублевки» на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.

– ТНТ и рентген-кабинеты в стоматологических клиниках города дают возможность всем зрителям встретить новый сериал в полном вооружении своей улыбки и улыбаться так же широко, как и Володя Яковлев, – отмечают в пресс-службе ТНТ.

Акцией может воспользоваться любой желающий. Для этого нужно обратиться в стоматологическую клинику «Улыбка» в рамках акции «Улыбка милиционера с Рублевки» (возможны противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом). Обязательно нужно предварительно записаться по телефону 69-49-09.

Сериал расскажет о молодости одного из самых смешных полицейских страны Володи Яковлева. Сюжет развивается в 1994 году, когда молодой Яковлев после окончания Школы милиции устроился работать в правоохранительные органы. Он только учится оперативной работе, расследует запутанные дела лихих девяностых и уже тогда ярко улыбается.

Показ предыстории «Полицейского с Рублевки» начнется 12 апреля в 21:00 на телеканале ТНТ. Молодого Володю Яковлева сыграл Артем Сучков. Каждая серия будет посвящена конкретному явлению 90-х.

Смотрите комедийный сериал «Милиционер с Рублевки» на ТНТ – с понедельника по четверг в 21:00.

Сроки проведения акции: 12 апреля 2021 года.

Количество мест ограничено.