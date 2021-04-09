На Алтае 53 человека травмировались в ДТП с участием автобусов

ГИБДД проводила сплошные проверки. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 53 человека травмировались в ДТП с участием автобусов. Всего произошло 48 аварий, больше половины из них – по вине водителей автобусов. Об этом сообщается на региональном сайте МВД со ссылкой на Госавтоинспекцию.

- Наибольшее опасение вызывают заказные перевозки, так как они порождают большую часть нелегальных автобусных перевозок, как правило, межсубьектного транспортного сообщения, междугородных и пригородных маршрутов, - сообщает ведомство.

Что касается нарушителей, ГИБДД провела 275 сплошных проверок, в ходе которых выявлено 70 нарушений ПДД, в том числе 10 нарушений, связанных с эксплуатацией автобусов с техническими неисправностями, 3 - с эксплуатацией автобусов без технического осмотра и 1 - с нарушением водителем режима труда и отдыха.