Виктор Томенко. Фото: Олег УКЛАДОВ

Виктор Томенко может возглавить список Единой России на выборах в краевой парламент. В этом случае ему придется пройти процедуру предварительного голосования. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщает «Толк» со ссылкой на спикера АКЗС Александра Романенко.

- Виктор Петрович Томенко имеет и право, и ответственность возглавить список партии на выборах в АКЗС. Пройдя праймериз, – цитирует спикера издание.

Такие выводы сделаны на основе опросов, которые показали высокую поддержку главы региона. Кто ещё войдёт в тройку лидеров от партии, пока не сообщается. Выборы в местный парламент пройдут во всероссийский единый день голосования – 19 сентября.