Детский сад

В Барнауле распределение по детским садам завершится до 25 апреля. Всего детей принимают в 158 учреждениях, группы комплектуют в зависимости от возраста детей. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщает городской комитет по образованию.

- Детей от 1,5 до двух лет примут 42 детских садах. Детей с двух до трех лет распределят в 94 детских сада, с трех до четырех лет - в 22 учреждения. Также будут комплектоваться группы компенсирующей направленности, - сообщает комитет.

Об итогах комплектования групп, а также о том, как получить направление, сообщат дополнительно.