На Алтае дело против женщины, которая ела собак, направят в суд

Обвиненная в жестоком обращении с животными женщина.

В Алтайском крае завершилось расследование уголовного дела в отношении женщины из села Зеленая Дубрава Рубцовского района. В ближайшее время его передадут в суд. Об этом сообщает источник «КП-Барнаул».

- Расследование завершено. В ближайшее время дело планируется направить в суд, - сообщил собеседник.

История произошла прошлым летом, женщина подбирала бродячих собак и ела их. Это не понравилось соседям. Возможно, это связано с тем, что умерщвляла животных женщина неумело, в результате собаки кричали. Ее окрестили живодеркой, а СМИ выпустили ряд обвинительных сюжетов. Появился тот самый резонанс, и дело, в возбуждении которого изначально отказывали за отсутствием состава, все-таки довели до конца.

При условии, что в целом по стране процент оправдательных приговоров крайне небольшой, а сама статья 245 УК РФ небольшой или средней тяжести (в зависимости от части), ей могут дать условный срок.