В правительстве прошло заседание по безопасности дорожного движения. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Алтайская ГИБДД заявила об улучшении ситуации с аварийностью на дорогах во время заседания краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в четверг, 8 апреля. Об этом сообщает правительство региона.

- В 2020 году количество ДТП в сравнении с аналогичным периодом 2019 года снизилось на 10,1% (с 2796 до 2513). Число погибших в них людей уменьшилось на 10,3% (с 252 до 226), раненых - на 11,6% (с 3584 до 3167), - сообщает правительство со ссылкой на начальника ГИБДД края Владислава Перцева.

За год на территории края выявили 48 мест концентрации ДТП. Это на 12 мест меньше, чем годом ранее. Большая часть из них приходится на Барнаул.