В продажу поступили билеты на этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле

Соревнования пройдут с 20 по 23 мая Фото: предоставлено организаторами

В Барнауле открыли продажу билетов на предстоящий этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Как сообщают организаторы, в частности билеты можно купить в кассах массовых зрелищных мероприятий, размещенных в гипермаркете «Лента» (улица Власихинская, 67), торгово-развлекательных центрах «Европа» (Павловский тракт, 251в), «Пионер» (проспект Ленина, 102в), «БУМ» (улица Георгия Исакова, 260) и «Весна» (улица Малахова, 86в). Кроме того, билеты продаются на сайте Kassy.Ru. Сервисный сбор составляет 5%.

Билеты можно приобрести отдельно на каждый соревновательный день (с 20 по 23 мая). В продаже имеется 2000 билетов на трибуну (на каждый день) и 4750 билетов без мест. Стоимость 200 и 100 рублей соответственно. Дети до пяти лет могут пройти бесплатно. Стоит подчеркнуть, что билет действует только в тот день, на который он был приобретен. Также в будущем планируется установить кассу на речном вокзале и непосредственно на гребном канале.

Доставка зрителей планируется бесплатными автобусами от речного вокзала (при предъявлении билета). Отправление с 7.30 до 20.00.