Власти Барнаула пообещали сохранить деревья в Мизюлинской роще

Весной проведут обследование зеленых насаждений. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Власти Барнаула заверили, что при благоустройстве Мизюлинской рощи постараются сохранить как можно больше деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

О том, что зеленые насаждения будут сохранены, заявил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев на выездном совещании по благоустройству рощи, которое прошло 23 марта.

– Сейчас на территории зеленого уголка произрастает порядка тысячи деревьев. Весной мы проведем повторное обследование зеленых насаждений, убирать будем только аварийные деревья (потому что это вопрос безопасности людей) и поросль клена, которая мешает пешеходным связям, - рассказал Антон Шеломенцев.

По проекту в Мизюлинской роще планируется обустройство велодорожки шириной 2,5 м по периметру территории, пешеходных дорожек с учетом уже сформировавшегося направления движения. На территории зеленой зоны обустроят освещение, установят 89 скамеек, арки и качели, 54 урны.