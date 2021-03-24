Стена обрушилась в здании алтайской школы

Занятия проходят в другом крыле. Фото: Олег УКЛАДОВ

В посёлке Беловском Троицкого района ночью 23 марта обрушилась часть стены в аварийном крыле здания местной школы. Об этом сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на местных жителей.

В результате инцидента никто не пострадал, но родители школьников все равно обеспокоены случившимся, так как здесь продолжает работать кухня, рядом расположена учительская, и дети на переменах ходят сюда место пить воду. Спортзал тоже находится в этом крыле.

Жители посёлка рассказали, что школа долгое время находится в плачевном состоянии. Причем аварийным признали только одно крыло здания, которое закрыли для посещений в 2020 году.

Местные жители утверждают, что неоднократно обращались к директору школы с просьбой прояснить, когда все же будет проведен капитальный ремонт здания. Руководитель образовательного учреждения якобы обещала им, что работы начнутся в 2021 году, но теперь выяснилось, что ремонт перенесли на 2022 год.