За пандемийный год Алтай потерял более 2,5 тысяч предпринимателей

Андрей Осипов. Фото: Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Алтайском крае за пандемийный год снизилось число индивидуальных предпринимателей. Об этом уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов рассказал на пресс-конференции 24 марта

В период с 10 января 2020 года по 10 января 2021 число предпринимателей в регионе снизилось на 2,7 тысячи. Их было 77,7 тысячи, а стало – почти 75 тысяч. В основном, по словам Осипова, это связано с трудностями из-за пандемии.

– Говорить о том, что 2020 год был идеальным для регистрации бизнеса, наверное, не стоит. Многие, кто хотел начать новые проекты, были вынуждены приостановиться. У большинства предпринимателей была задача сохранить коллектив, и многие брали из-за этого кредиты, – рассказал Андрей Осипов.

При этом бизнес-омбудсмен признал, что ситуацию нельзя называть катастрофической.