Виктор Томенко объяснил, почему в Алтайском крае пока нельзя отменять масочный режим

Виктор Томенко. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что пока в регионе должны сохраняться антиковидные мероприятия. 22 марта в понедельник на аппаратном совещании он рассказал, что через соцсети ему поступают предложения полностью снять все ограничения, в том числе и масочный режим.

–Однако для того, чтобы мы начали в эту сторону думать, необходимо, чтобы показатели по коронавирусу достигли определенных значений. Пока этого нет. Поэтому обязательные мероприятия должны сохраняться, – пояснил Томенко.

По данным Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, ежесуточный прирост новых случаев коронавируса в регионе снижается медленно. Коэффициент распространения инфекции на сегодняшний день в Алтайском крае составляет – 0,95. Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, о снятии ограничительных мер можно будет говорить, когда коэффициент не будет превышать показателя 0,5