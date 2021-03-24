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Коронавирус Covid-1924 марта 2021 12:36

Виктор Томенко объяснил, почему в Алтайском крае пока нельзя отменять масочный режим

Ежесуточный прирост новых случаев коронавируса в регионе снижается медленно
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Виктор Томенко.

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что пока в регионе должны сохраняться антиковидные мероприятия. 22 марта в понедельник на аппаратном совещании он рассказал, что через соцсети ему поступают предложения полностью снять все ограничения, в том числе и масочный режим.

–Однако для того, чтобы мы начали в эту сторону думать, необходимо, чтобы показатели по коронавирусу достигли определенных значений. Пока этого нет. Поэтому обязательные мероприятия должны сохраняться, – пояснил Томенко.

По данным Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, ежесуточный прирост новых случаев коронавируса в регионе снижается медленно. Коэффициент распространения инфекции на сегодняшний день в Алтайском крае составляет – 0,95. Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, о снятии ограничительных мер можно будет говорить, когда коэффициент не будет превышать показателя 0,5

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