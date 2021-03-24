Движение ограничили для грузовиков и пассажирских автобусов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за урагана на Алтае 24 марта 2021 года перекрыли Чуйский тракт для пассажирских автобусов и грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Алтай".

Ограничения ввели с 14.00 часов. Перекрыт участок автодороги от развязки возле Новоалтайска до въезда в Бийск – с 213-го по 345-й км

– Причина – сложные метеорологические условия: снег, метель, ветер 20-25 м/c, при порывах – до 40 м/с, ограниченная видимость, – сообщают в пресс-службе ведомства.

Проезд для легкового транспорта по Чуйскому тракту открыт, однако водителям все же рекомендуют воздержаться от дальних поездок.

Трасса А-322 остается закрытой для всех видов транспорта на участке от Барнаула до Рубцовска

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