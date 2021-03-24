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Коронавирус Covid-1924 марта 2021 10:42

Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 24 марта 2021 года составило 2615

Мы собрали последние новости о числе умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 24 марта 2021 года
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Сегодня в крае 299 тяжелобольных пациентов.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 108 новых случаев заболевания. Ровно столько же пациентов выздоровело. Скончались 11 человек, из их числа от COVID-19 умерли десять пациентов.

На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 46 403. В их числе более трех тысяч детей. За все время пандемии в регионе умерло 2 615 человек, все взрослые.

По состоянию на 24 марта на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом находятся 1282 человека. Также там проходят лечение 390 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Сегодня в крае 299 тяжелобольных пациентов, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 96.

Остальные заболевшие лечатся дома. Среди них восемь человек бессимптомно болеют коронавирусом. У 487 диагностирована вирусная пневмония, сходная с COVID-19.

Коронавирус в Алтайском крае 2021: последние новости