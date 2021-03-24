Видимость на дороге – 50-100 метров, при порывах - нулевая. Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за урагана на Алтае 24 марта 2021 года полностью перекрыли федеральную трассу. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Алтай".

Движение ограничили 11:15 на автодороге А-322 от Барнаула до Рубцовска – с 11 по 298 км. Проезд запрещен всем видам транспорта. Причина тому – сложные метеорологические условия. Как и в целом по Алтайскому краю на трассе снег, метель, боковой ветер 18 м/c, при порывах скорость достигает 30 м/с. В ведомстве уточнили, что видимость на дороге – 50-100 метров, при порывах - нулевая.

– Для водителей большегрузного транспорта подготовлены специальные стоянки. На трассе А-322 стоянки работают на 12-м км (выезд из Барнаула), в Топчихе, Алейске, Шипуново и Поспелихе. На Чуйском тракте: на въезде в Алтайский край со стороны Новосибирска возле «Грани Алтая», далее в районе Новоалтайска на «Маяке» и «Облепихе», по направлению к Республике Алтай в селе Полковниково, возле «Ника-фуд» в Троицком районе, перед развязкой с обходом Бийска и в Сростках. На автодороге А-321 стоянки расположены перед Павловском (в районе поселка Сибирские огни) и на выезде из города, – отмечают в пресс-службе.

Водители легковых автомобилей могут переждать метель на парковках у дорожных шиномонтажных мастерских.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алтайском крае перекрыли две трассы.