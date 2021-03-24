ВТБ и «Ростелеком» представили стратегию «Платформы больших данных»

Совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома» «Платформа больших данных», созданное в марте 2020 года, утвердило стратегию развития до 2025 года.

Согласно утвержденному документу:

- цель «Платформы больших данных» - создание лидера рынка в области сервисов на основе Big Data в том числе за счет объединения уникальных массивов обезличенных данных, технологий и компетенций;

- к 2025 году «Платформа больших данных» планирует занять более 10% целевого рынка продуктов Big Data в России;

- «Платформа больших данных», в том числе, планирует вывести на рынок платформы обмена Big Data, сервисы для дистанционной оценки имущества, новые сервисы для прогноза спроса, сервисы доступа к облачной Big Data инфраструктуре.

- в 2021 году компания планирует запустить более 30 пилотных проектов с потенциальными клиентами.

«Перед нашей компанией «Платформа больших данных» стоит амбициозная задача – к 2025 году занять лидерские позиции в области сервисов на основе Big Data. По оценкам экспертов, в 2025 году объем целевого для компании рынка продуктов Big Data в России составит 34 млрд рублей, «Платформа больших данных» планирует занять более 10% этого рынка. При этом по ряду сегментов наша доля будет значительно выше, например, в дистанционной оценке имущества мы рассчитываем занять более 40% рынка», - заявил глава совета директоров «Платформы больших данных», заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

«Мы делаем ставку на огромную синергию за счет объедения «больших данных» ПАО «Ростелеком» и ПАО «ВТБ». Технические решения Платформы на основе систем машинного обучения и искусственного интеллекта позволяют рассчитывать на скорый вывод на рынок различных востребованных продуктов. Данный подход показал высокую эффективность у наших зарубежных коллег, и мы рассчитываем повторить успех. При этом мы планируем активно развивать партнерское направление, предусматривающее использование наших продуктов, платформ и инфраструктуры другими организациями по сервисной модели», - заявил член совета директоров "Платформы больших данных", вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов.

Согласно стратегии, целевыми продуктами для «Платформы больших данных» являются платформы обмена Big Data, сервисы для дистанционной оценки имущества, новые сервисы для прогноза спроса и доступа к облачной Big Data инфраструктуре, Big Data проекты в области скоринга физических и юридических лиц, рекламного программатика, персонализации предложений и лидогенерации, геоаналитики.