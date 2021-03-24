По распространенности наркомании Алтай занимает пятое место в Сибири

Количество наркопреступлений снизилось на 0,5% Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

На заседании антинаркотической комиссии в правительстве Алтайского края была дана оценка наркоситуации в регионе за 2020 год.

В частности, было сказано, что она имеет тенденцию к улучшению. Количество больных с диагнозом «наркомания» снизилось на 7%. Всего на учете состоит 4 584 человек, причем детей младше 14 лет среди них нет.

По уровню распространенности наркомании край занимает пятое место в Сибири после Хакасии, Омской, Кемеровской и Иркутской областей. А в России - 17 место.

В 2020 году осуждено на 40% меньше несовершеннолетних за наркопреступления, чем в 2019-м, и на 9,4% меньше осуждено молодежи в возрасте от 18 до 29 лет за незаконный оборот наркотиков. Количество наркопреступлений снизилось на 0,5%, сообщили в правительстве региона.

Отмечается, что в Алтайском крае действует более 60 негосударственных реабилитационных центров. Министерство социальной защиты выдает сертификаты на курсы социальной реабилитации сроком на полгода в эти центры.