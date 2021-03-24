Дорожные службы Барнаула вышли на усиленный режим работы из-за урагана

В Барнауле с ночи непогода Фото: Анна СЕМИНА

В среду, 24 марта, в Барнауле дорожные службы перешли на усиленный режим работы в связи со штормпрогнозом.

В пресс-службе мэрии отмечают, что из-за непогоды дневная и ночная смены будут продлены до 12 часов.

- Сформированы дежурные бригады, которые готовы оперативно реагировать на изменения погодных условий, - подчеркивают в администрации.

Из-за снегопада и обледенения проезжих частей дорожники сегодня будут посыпать асфальт реагентами. Если же из-за порывов ветра потребуется дополнительная сила для ликвидации последствий стихии, то «Автодорстрой» готов предоставить свои силы и средства.

Днем на уборке дорог будут задействованы до 83 единиц техники, а также 94 дворника и 33 грузчика – они убирают наледь на подходах к пешеходным переходам, на остановках и лестницах.

Минувшей же ночью снег из краевой столицы уже вывозили: с проспекта Красноармейского, улиц Попова, Гущина, Георгия Исакова, Интернациональная, Гоголя, Петра Сухова и так далее. В общей сложности свыше 1600 кубометров.